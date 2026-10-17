La Nazione: e ora cerca spazio anche Brescianini

Sul QS de La Nazione in prima pagina: “L'iper… Vanoli. Nessun alibi”. A pagina 2 in taglio alto: “La scossa dell’allenatore viola Rabbia, lavoro, voglia di rivalsa Vanoli e il desiderio di far bene «Credo tanto in questo gruppo»”. A pagina 3: “La formazione in divenire Ranieri stop, si ricambia Brescianini cerca posto In attacco Pelle e Masta” e di spalla: “L’olio novo, i funghi e una vera Fiorentina Ora serve passione”. A pagina 5: "La posizione della tifoseria Spinta, fiducia e sostegno «Franchi» verso il sold out Firenze risponde presente".