Una settimana nera e neanche inframezzata da distrazioni europee: la sofferenza e la rabbia che Vanoli vuole passare ai suoi

Non l'ha vissuta per niente bene la ripresa del campionato Paolo Vanoli, colpa della prestazione sua e dei suoi giocatori a Marassi lo scorso sabato: una serie di passi indietro sconfortanti dopo i mattoncini messi insieme prima della maxi sosta del campionato. Il tecnico ha confermato ieri quanto soffra le sconfitte, in particolare quelle maturate male.

Tra sofferenza e rabbia

E anche la settimana al Viola Park, sottolinea Repubblica, è stata segnata da questi sentimenti: la sofferenza per il risultato e la miriade di cose che non hanno funzionato e la rabbia conseguente. Rabbia che Vanoli ha provato a trasmettere ai suoi perché con una base di talento così, non è ammissibile buttarsi via e regalare punti come quelli di Marassi.