Talento diffuso ma troppo concentrato? L'equilibrista Vanoli ha la coperta corta... ma Gonçalves non può diventare un problema
Alle prese con talento diffuso ma forse troppo concentrato in avanti, secondo il Corriere Fiorentino: è il destino di Paolo Vanoli, almeno in questa prima parte di stagione dove di correttivi alla rosa non possono essercene più. Il tecnico si trova a dover gestire tanti giocatori offensivi, alcuni difficili da far coesistere, con una coperta però troppo corta quando si parla di stabilità ed equilibrio della squadra.
Tra Gonçalves e Atta
Eppure una sorta di giusta dose tra qualità e tattica sembrava trovato prima della sosta, con Atta che non è attaccante ma certamente neanche un mediano, a far da pendolo tra il doppio play e il tridente. Il problema muscolare che l'ha messo fuori, non ha portato al naturale rimpiazzo con Gonçalves, che di questa Fiorentina non può certo diventare un problema. Anzi. A centrocampo sono rimasti in quattro, con l'esigenza di usarne almeno tre per trovare il famoso equilibrio. A costo di rinunciare a un po' di talento offensivo.