Vanoli: "Sto di merda quando perdo. Ho una voglia devastante di fare bene e sento la responsabilità verso i tifosi"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato anche sul suo stato d'animo e sulle responsabilità da allenatore viola nella conferenza stampa prima del match contro il Como.

Stato d'animo

"Sto di merda quando perdo, cerco di nasconderlo perchè ho una squadra giovane. Sto male perchè ho una voglia devastante di fare bene e mi sento tanta responsabilità verso i nostri tifosi. Io infatti non chiedo pazienza, ma equilibrio. Sapete quanto ci tengo alla gente viola, sono un uomo prima di un allenatore. Io devo anche far capire ai ragazzi come si deve arrivare a vincere.

Condizione di Pongracic

“Pongracic? E' l'unico viola che ha fatto i mondiali. Non doveva andare in nazionale nelle scorse settimane, ma l'hanno chiamato all'ultimo. Ha giocato davvero poco durante la sosta e adesso sta facendo lavoro extra per rimettersi in pari. Deve tornare quello del finale di stagione scorso”.

L'importanza dei tifosi

“I tifosi? Sono una parte speciale di questa squadra. Il bello è che vedo anche nei ragazzi questo legame con i tifosi, nonostante la giovane età”.