Meglio il grande talento emergente o l'usato sicuro di Italiano? Il bivio offensivo della Fiorentina

Fermo restando che sui top europei per la Fiorentina è impossibile arrivare, e che da chiarire c'è anche l'effettiva volontà di puntare su un nuovo attaccante, il doppio scenario che si presenta davanti alla realtà viola è presto detto. Puntare su un attaccante in via d'esplosione o su un usato sicuro, già noto a Italiano.

Opzione più economica quest'ultima, se parliamo di Mbala Nzola, retrocesso e in procinto di lasciare lo Spezia. Italiano come detto lo conosce bene avendolo allenato a Trapani e a La Spezia e per caratteristiche e numeri qualche garanzia la darebbe. Di sicuro non il colpo secolare ma un giocatore che non necessiterebbe dei canonici 6 mesi per essere preso in considerazione. Resta da capire poi se lo Nzola visto fin qui viene reputato così migliore del Cabral di quest'anno e mezzo.