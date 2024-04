In vista della partia di giovedì, è indubbio il fatto che tutte le componenti interne della Fiorentina debbano cambiare passo rispetto a quanto fatto negli ultimi mesi.

“A cominciare dall’allenatore che deve trovare soluzioni convincenti alle difficoltà attuali” scrive il giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio.

“Deve svegliarsi Belotti perché…”

E poi: “Deve svegliarsi Belotti, perché è vero che con lui in campo la Fiorentina ora gioca in undici (con Nzola non sempre accadeva), ma continua a giocare senza centravanti, senza chi la butta dentro. Devono darsi una mossa dietro: l’errore di Martinez Quarta sul gol del Genoa (palla soffiata da Messias e poi sfociata nel rigore) si può spiegare solo con una imperdonabile dormita”.

“La scomparsa di Barone ha lasciato un vuoto da colmare”

Inoltre: “Deve tornare alla quota tecnica del girone d’andata un giocatore come Arthur che da un paio di mesi sembra disperso. Devono trovare il modo di portare un contributo gli esterni: Ikone ha finalmente segnato, ma tolto il gol contro il Genoa non si è mai visto al pari di Sottil. Deve compattare l’ambiente la società: la scomparsa di Barone ha lasciato un vuoto da colmare nella settimana che decide la stagione”.