Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina: Nico Gonzalez parte dalla panchina! Fuori anche Biraghi, Ikoné si conquista la fascia

Tra le possibilità c'era anche un piccolo turn over per Nico Gonzalez e così ha scelto Vincenzo Italiano per affrontare il Napoli: l'argentino partirà dalla panchina stasera al ‘Maradona’, con Ikoné che eredita la sua fascia. Niente spazio per Biraghi, come ipotizzato e Parisi al suo posto.

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Natan, Ostigard, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

FIORENTINA: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Nzola.