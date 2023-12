Sotto l’albero il rinnovo di Italiano. Ecco il vero bomber della Fiorentina

Che nessuno si arrabbi, ma questa classifica, questi quattro mesi di Fiorentina, questo dicembre così bello che stiamo vivendo, portano innanzitutto una firma: quella di Vincenzo Italiano. Artefice, tra le solite polemiche di una piazza (quella di Firenze) mai contenta e mai soddisfatta, di una vera e propria impresa.

Un gruppo diventato squadra grazie a lui

Tra gli infortuni, i problemi di attacco, una rosa buona ma non ottima, tanti giovani da lanciare, l’allenatore viola è riuscito innanzitutto ad amalgamare un gruppo diventato squadra, diventato coeso, diventato forte. Senza grandi stelle, senza calciatori che spiccano più di altri, il vero segreto sta tutto qui.

Al terzo anno ci siamo arrivati con la speranza di sognare davvero qualcosa di importante. Aiutati, speriamo, dal mercato di gennaio e da qualche big che stenta, la Fiorentina può davvero diventare la scheggia impazzita del campionato. Assieme al Bologna di Thiago Motta, altra rivelazione del 2023. Due allenatori, quello viola e quello rossoblu, relativamente giovani, ma forti, capaci, entusiasti del proprio lavoro.

Il regalo sotto l'albero

Per questo, sotto l’albero, ci piacerebbe trovare un contratto, quello di Italiano, da allungare ancora e subito se davvero si vuole proseguire un progetto che porti un trofeo o una qualificazione Champions. Il tecnico nato a Karlsruhe in Germania è riuscito a tirare fuori il meglio da una rosa non perfetta, da calciatori che non sono campioni, da una società (calcisticamente parlando) ancora da capire. Senza Italiano, siamo sicuri, la Fiorentina non sarebbe così in alto. Non ci sono Batistuta o Rui Costa, non c’è Edmundo o Toni e nemmeno Mutu o Gilardino. C’è lui, Vincenzo, il vero bomber da blindare senza se e senza ma.

E velocemente perché altrimenti arriverà qualcuno e se lo porterà via sicuramente.