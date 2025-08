Nzola in chiusura, Simeone… forse. Per l'ex Fiorentina non c'è solo il Pisa: occhio al Torino che trova l'accordo

In casa Pisa il mercato sta prendendo un'enorme accelerata, con un affare legato anche alla Fiorentina. Domani sono attesi in città Michael Aebischer e l'ex viola Juan Cuadrado, mentre sembra in chiusura anche il centravanti M'bala Nzola, il quale arriverà in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto. Il Pisa ha anche un altro obiettivo in attacco (un altro ex viola), Giovanni Simeone, ma sarà un nome più complicato.

Secondo quanto riportato da Cuoretoro.it, Simeone sarebbe un concreto obiettivo del Torino. L'ex Fiorentina avrebbe addirittura già raggiunto un accordo di massima con i granata; la trattativa con il Napoli sarebbe sulla base di 7-8 milioni di euro di cartellino. Prima di affondare, però, il club di Cairo aspetta di liberare un posto davanti. E in questo incrocio potrebbe aiutare proprio il Pisa, che monitora la situazione di Sanabria in alternativa.