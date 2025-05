Un'operazione da quattro milioni con la Lazio che si farà...

Chi verrà riscattato dalla Fiorentina tra i giocatori arrivati in prestito. Fatta eccezione per Gosens e Fagioli, per i quali è scattato l'obbigo di riscatto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'unica certezza ce l'ha Danilo Cataldi.

Affare low cost

Il centrocampista è legatissimo al tecnico e l'operazione da 4 milioni con la Lazio si farà. Un affare low cost viste le cifre che circolano in questo particolare momento storico.

Assenze pesanti

Le sue assenze si sono fatte sentire nel corso della stagione (purtroppo si è infortunato più di una volta), segno che Cataldi è ritenuto importante per il tipo di gioco che aveva intenzione di fare Palladino.