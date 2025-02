In vista della gara tra Fiorentina e Lecce, il tecnico Delio Rossi (doppio ex) è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola: “Difficile giudicare un momento molto delicato. Secondo me è stata una squadra sopravvalutata a lungo durante la stagione, adesso è fin troppo sottovalutata come rosa. La verità sta nel mezzo. E credo poco nei discorsi che parlano della condizione mentale, il problema della squadra è soprattutto fisico”.

“Zaniolo e Fagioli dovranno essere all'altezza. Dobbiamo fidarci di Palladino”

Su come sostituire Kean: “Zaniolo e Beltran non sono punte centrali come lui, ci possono giocare e ci hanno giocato ma non è il loro ruolo. La Fiorentina ha un allenatore qualificato sulla sua panchina, dunque non possiamo fare altro che fidarci di Palladino. In più Zaniolo, come Fagioli, viene da una piazza ‘superiore’ ma senza aver trovato spazio per esprimersi. Entrambi dovranno dimostrare di essere all'altezza”.