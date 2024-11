Gudmundsson, maneggiare con cura. Tutta la cautela del mondo da parte della Fiorentina

“Gudmundsson ha avuto un bell'infortunio ma spero di riaverlo a breve, ma ci vorrà ancora un po' per riaverlo in gruppo”. Se su Cataldi regna l'ottimismo, sull'attaccante islandese della Fiorentina c'è molta più cautela (le parole sono quelle utilizzate da Palladino nel dopo gara contro il Verona).

L'ex Genoa si è bloccato contro il Lecce lo scorso 20 ottobre e si è procurato una lesione di primo-secondo grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra.

Con un Beltran così, la Fiorentina si sente coperta e può far riprendere il giocatore con calma senza forzare il suo recupero. L'Inter nel mirino? Forse potrebbe essere quella la partita giusta per rivederlo tra i convocati, ma fare previsioni in questo momento è un esercizio azzardato.