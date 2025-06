Non sarà un contatto subito ‘vivo’ quello tra Pioli e la Fiorentina: almeno fino a luglio, come noto, l'allenatore emiliano è bloccato in Arabia per questioni fiscali ma in attesa di liberarsi sarà già possibile mettersi al tavolo per studiare la squadra che verrà. Nel 2025 una programmazione si può fare anche in teleconferenza ed è così che si andrà avanti per un po', con un triplice collegamento che coinvolgerà Firenze, l'Arabia e gli Stati Uniti.

La questione più delicata sul tavolo dei dirigenti viola è la figura del club manager, richiesto da Pioli: un'aggiunta in un'organigramma molto scarno. La Fiorentina non ha bocciato la richiesta e sono al vaglio alcuni nomi. Intesa di massima per quanto riguarda stipendio (sui 3 milioni) e staff da portare con sé. Resta, come specifica La Nazione, “solo” da trovare un accordo per la rescissione consensuale tra Pioli e l'All-Nasr: la palla in questo caso passerà agli avvocati.