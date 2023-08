A Sportitalia l'ex centrocampista della Fiorentina Sandro Cois ha parlato dei movimenti viola sul mercato e delle prospettive della squadra di Vincenzo Italiano in vista del prossimo inizio di stagione.



Ecco cosa ha detto l'ex calciatore gigliato: "Parisi e Arthur, Infantino? Il mercato della Fiorentina mi convince: punta su giocatori giovani e già forti. E’ la politica giusta per crescere. Poi conoscendo come lavora Italiano, sono sicuramente investimenti per il futuro”.

“Se la Fiorentina prenderà ancora un attaccante forte sarà più forte dello scorso anno. A mio avviso, al di là dei ritocchi che verranno ancora fatti in altri ruoli, l’unica assenza di rilievo che vedo è quella di un centravanti che abbia senso del gol. Jovic e Cabral non bastano. Manca un attaccante di riferimento, un bomber che garantisca un certo numero di reti”.

Infine ha concluso: “La Conference League è uno stimolo sicuramente importante per tifosi, giocatori e società. Giocare in Europa è sempre bello, anche se potrà togliere qualcosa al campionato”.