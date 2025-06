La Fiorentina lavora per rinforzare il centrocampo. La dirigenza viola è alla ricerca di giocatori che sappiano abbinare qualità e quantità. Gli addii certi di Adli e Folorunsho, assieme alla situazione di stallo per Cataldi, mettono i gigliati nella condizione di dover intervenire con decisione per ricostruire il centrocampo della prossima stagione. Questa la ricostruzione del Corriere dello Sport-Stadio.

Possibili acquisti

Uno dei preferiti in casa viola è il genoano Morten Frendrup. Il classe 2001 però ha un prezzo del cartellino che si aggira sui 30 milioni, motivo per cui già a gennaio la Fiorentina, dopo un sondaggio, decise di non affondare il colpo con il Grifone. Ma non è detto che non ci riproverà. Un altro nome, soprattutto considerando il suo rapporto con Pioli, è quello di Ismael Bennacer. Il Marsiglia non lo riscatterà, quindi il classe '97 farà ritorno in al Milan, ma non sembra nei piani rossoneri. La dirigenza viola potrebbe trattare per circa 15 milioni di euro.

Nomi dall'estero

Dall'Inghilterra rilanciano un interesse da parte della Fiorentina per Nicolas Raskin, classe 2001 dei Glasgow Rangers. La valutazione è molto alta; si parla di 25 milioni di sterline. I viola riflettono e monitorano la situazione, anche se il prezzo allo stato attuale sembra un po' fuori budget. Altro nome che rimbalza dall’estero è quello di Valentin Atangana, centrocampista francese del Reims. Il costo si aggira intorno ai 10 milioni di euro per il classe 2005, che negli ultimi due anni ha totalizzato quarantanove presenze e segnato un gol in Ligue 1. La concorrenza sul giocatore è forte e se la Fiorentina vorrà davvero forzare la mano per portarlo a Firenze deve anticipare le altre squadre; una su tutte la Lazio.