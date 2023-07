Anche il Liverpool si iscrive alla corsa per Amrabat

In casa Fiorentina, continua a tenere banco ormai da settimane, la questione relativa alla possibile cessione di Sofyan Amrabat. Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, alla corsa per il marocchino, si sarebbe aggiunto anche il Liverpool.

I Reds stanno completando la cessione del brasiliano Fabinho in Arabia, destinazione Al-Ittihad, ma non solo. La squadra di Klopp sta trattando anche la cessione di Henderson, che ha chiesto di partire per avere spazio, e vorrebbe raggiungere l'ex idolo Gerrard all'Al-Ettifaq. Giocoforza il centrocampo degli inglesi dovrà essere rinforzato. E ora l'ipotesi Liverpool-Amrabat, da seguire.