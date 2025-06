La stretta per Fazzini: Stavolta la Fiorentina ha fretta. Un'idea che parte da lontano

Il cerchio si sta stringendo: questa potrebbe essere la volta buona per vedere Jacopo Fazzini con la maglia della Fiorentina addosso.

Già trattato in inverno

Ne parla in maniera approfondita La Nazione, scrivendo che sembrava potesse essere lui il sostituto di Edoardo Bove, lo scorso inverno ma alla fine non se ne fece di nulla. Ma i discorsi con gli azzurri sono rimasti in ponte per il classe 2003, che lo scorso 27 aprile ha segnato al Franchi proprio contro i viola.

Più di una semplice idea

Fazzini non resterà in Serie B a giocare con l'Empoli, su di lui si sono informate Lazio, Torino, Bologna e Napoli, ma anche il Benfica. Daniele Pradè, però, potrebbe sorprendere la concorrenza con un lavoro a fari spenti che va avanti da mesi. Stavolta è più di una semplice idea, da concretizzare in fretta vista la concorrenza.