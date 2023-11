Nella settimana in cui la Fiorentina e lo sponsor tecnico Kappa hanno presentato la quarta maglia per la stagione in corso, emergono delle novità anche per il futuro.

Rapporto solido

Intanto il rapporto tra il club viola e il marchio di abbigliamento italiano è di quelli che possono essere definiti solidi. Ci sono ancora due anni di contratto a vincolare le parti ma non solo.

Una collezione che strizza l'occhio agli anni Novanta

Il fatto principale è che, con grande anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato, anche recente, Fiorentinanews.com può rivelare che è già pronta la collezione per la prossima stagione. Una serie di maglie che guardano e strizzano l'occhio agli anni Novanta. La prima, quella viola, più classica assomiglia molto a quella che è stata regalata al presidente della Uefa, Aleksander Čeferin, nel giorno della cerimonia di inaugurazione ufficiale del Viola Park (vedi foto).

I prezzi

Sono noti anche i prezzi. Le maglie ufficiali, quelle utilizzate anche dai giocatori in campo, costeranno 120 euro. Poi ci sarà una replica, molto simile all'originale, che verrà venduta ad 85 euro.

Nelle prossime settimane contiamo di ritornare sull'argomento per potervi fornire ulteriori dettagli in merito.