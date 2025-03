De la Fuente: "Anche a Roma vogliamo vincere per inseguire il nostro obiettivo. Ho fatto i complimenti alle ragazze, hanno saputo soffrire"

Sebastian De la Fuente, allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato nel post-partita di Fiorentina-Inter, vinta dalle sue ragazze per 1-0.

“Dobbiamo pensare partita per partita, ormai sappiamo che quando abbiamo iniziato la Poule Scudetto dovevamo accorciare sulle squadre sopra di noi e lo stiamo facendo. Dobbiamo preparare ogni partita come queste ultime 4, spero si vedessero le belle prestazioni oltre ai risultati positivi. Ora sappiamo che a Roma dovremo vincere: vogliamo lottare fino alla fine per arrivare in zona Europa”

“Vincere soffrendo così? Ho fatto i complimenti alle ragazze: hanno saputo soffrire, lottare e vincere, ed è una cosa importante per una squadra. Sono orgoglioso di allenare questa squadra, è la dimostrazione che le vittorie si costruiscono in allenamento e il nostro obiettivo lo teniamo dentro di noi, non abbiamo mollato ancora. Davanti a noi ci sono squadre forti, ma anche noi lo siamo, anche se abbiamo avuto qualche brutto periodo. Queste vittorie di squadra, di gruppo, ci portano più vicini all'obiettivo, e per noi è bello giocare per vincere: cerchiamo di essere fastidiosi”