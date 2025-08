Nemmeno un minuto in campo per Beltran contro il Nottingham Forest: una scelta tecnica che sa sempre di più di addio alla Fiorentina

Nella partita amichevole contro il Nottingham Forest l'attaccante Lucas Beltran non ha preso parte alla gara, nemmeno da subentrato, nonostante fosse regolarmente convocato. Come sappiamo bene il giocatore viola è attualmente sul mercato e fino a ieri sembrava destinato a trasferirsi al Flamengo per una cifra di quindici milioni di euro. Poi, i dubbi e i tentennamenti di Beltran hanno fatto sì che la società brasiliana abbandonasse l'affare.

Le rotazioni senza Beltran

Al posto di Beltran nella gara di ieri è subentrato il giovane Braschi, che è andato anche vicinissimo al gol di testa a seguito di una bella giocata di Richardson. La sua esclusione dalla formazione scelta dal tecnico Stefano Pioli e dalle successive sostituzioni sembra un chiaro indizio che l'attaccante non rientra più nei piani attuali della squadra.

Sempre più lontano dall'orbita viola

Dopo la titolarità nell'amichevole precedente contro il Leicester City, l'assenza ieri sera di Beltran in campo è emblematicamente legata a una scelta tecnica, e che evidenzia come il giocatore non faccia parte del progetto di Pioli per la stagione in corso. Un altro passo in avanti verso una separazione imminente tra l'attaccante e la Fiorentina, anche se resta ancora da capire dove andrà ora che l'ipotesi Botafogo sembra tramontata.