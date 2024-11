L’attaccante della Fiorentina Moise Kean, autore della sua prima tripletta in maglia viola contro il Verona, ha parlato a DAZN. Ecco le sue parole: “Lavoriamo ogni giorno per migliorare e finalmente vediamo i risultati. Ma ancora non si è visto niente, meritiamo molto di più. Questa Fiorentina è un grande gruppo e una vittoria del genere non ci fa che bene”.

”Cercavo la tripletta da tempo. Vittoria dedicata a Ikoné”

Sulla tripletta: “La volevo. E la cercavo da tanto. Sono queste le emozioni pure che regala il calcio. Dedichiamo la vittoria a Ikoné che ha perso il padre, teniamo molto a lui. Duello con Retegui in Nazionale? Mi piace, mi stimola come concorrenza. Fa capire anche che gli attaccanti italiani ci sono”.