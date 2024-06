Jovetic sogna il ritorno in Serie A e una neopromossa lo mette nel mirino. La Fiorentina...

Stevan Jovetic sogna il ritorno in Serie A. Dopo la vittoria della Conference League con l'Olympiakos, l'ex attaccante viola avrebbe tra i desideri il rientro in Italia, con il contratto con il club greco che scadrà tra qualche giorno.

Così il montenegrino avrebbe affidato al suo entourage il compito di trovargli una nuova sistemazione, con gli agenti che nelle prossime settimane saranno in Italia. La Fiorentina, dopo l'appello dello stesso Jovetic per un possibile ritorno a Firenze, non sembra interessata. Ci pensa invece la neopromossa Como, che potrebbe aggiungere al roster esperienza in vista dell'avventura nel massimo campionato. Lo scrive Tuttosport.