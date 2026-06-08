Ndour: "Ci tenevamo tantissimo, è un sogno che si avvera per noi. Baldini meriterebbe la conferma"

In campo per 180 minuti nelle due gare della Nazionale sperimentale, agli ordini del ct ad interim Silvio Baldini, il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour ha parlato con la Rai del successo contro la Grecia.

“Ci tenevamo tantissimo”

“Ci tenevamo tantissimo, è stata una partita intensa e ricca di emozioni. Abbiamo approcciato bene la gara e l'abbiamo controllata. L'espulsione ci ha un po' penalizzato, ma essere una famiglia ci ha portato al risultato. E' un sogno che si avvera, anche se in un momento non facile per il calcio italiano”.

“Sembriamo una squadra di club”

“Sembriamo una squadra di club perché il mister lavora molto sui tempi di pressione e di attesa, delle volte ci sta di difendere tutti insieme. Il gol di Pio (Esposito ndr) nasce da una pressione fatta tutti insieme e lavorare con questi ragazzi e questi staff è davvero una cosa fantastica”.

Il Commissario Tecnico

"Baldini da confermare come ct? Non dipende da me, ma è una persona vera, diretta, anche troppo a volte e ha dimostrato grandi valori. Per me se lo meriterebbe".