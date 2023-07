FOTO: Torreira di ritorno in Italia. Lazio in agguato sull'ex centrocampista viola?

L'ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira è reduce da una stagione ottima col Galatasaray, con cui si è laureato campione di Turchia. Ora il classe ‘96 uruguaiano sembra in procinto di cambiare ancora casacca, e dopo l’interesse della Lazio nelle scorse settimane, sfociato in un nulla di fatto, la trattativa potrebbe aver nuovamente preso vigore. Il giocatore non ha mai nascosto infatti il proprio desiderio di tornare a giocare in Serie A.

Il calciatore sudamericano ha postato una storia su Instagram in cui fa sapere di essere in viaggio verso l'Italia. Le prossime ore permetteranno di capire i possibili sviluppi della situazione. Ecco la foto postata dal centrocampista charrua: