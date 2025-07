Riccardo Galli: "La Fiorentina è un cantiere aperto, ma sta lavorando bene. Pioli? Rientra tra i grandi allenatori del calcio italiano"

Riccardo Galli, giornalista sportivo, è intervenuto al PentaSport di Radio Bruno commentando l'inizio di pre-stagione della Fiorentina, e dell'aria che tira al Viola Park. Queste le sue parole.

“Mi piace sentire questa atmosfera piuttosto diversa rispetto al passato, la Fiorentina sta lavorando bene per ritagliarsi uno spazio importante. La squadra è ancora un cantiere aperto, ma ci sono i presupposti per una stagione tutta da vivere. La scorsa stagione, invece, la Fiorentina ha sì fatto sognare, ma senza continuità: anzi, è stata carente sotto l'aspetto del gioco”.

Su Pioli, poi, ha detto: “Credo che, con la sua esperienza, lui sappia che per concorrere con certe squadre la Fiorentina deve avere una certa identità. A me piace che ci sia un allenatore che finalmente dice ‘Ci siamo anche noi tra le grandi’. Nello sport bisogna vincere, anche se sicuramente ci saranno momenti di difficoltà. Per me, Pioli rientra alla perfezione tra i grandi allenatori del calcio italiano”.