Bocci: "Tessmann e Casadei sarebbero un ottimo investimento ma ho alcune perplessità. Se devo sacrificare qualcuno venderei Kayode"

Questo pomeriggio il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha analizzato alcuni demi caldi di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni

“Analizzando la situazione attuale piu caldo è quello di Tessman: stiamo parlando di Tessmann che è un giocatore molto bravo, che io prenderei volentieri, ma che non è un campiona già fatto e formato. E’ un ragazzo dalle ottime qualità, ma resta pur sempre un giovane ed è tutto da dimostrare che possa fare la differenza anche in Serie A. L’unico nome importante fatto per il centrocampo è Locatelli, l’unico per cui sarebbe giustificabile questo ritardo. Thiago Motta però sembra aver deciso di trattenerlo. La coppia Tessmann-Casadei sarebbe un ottimo investimento di prospettiva, ma ho molte perplessità sulla crescita immediata. A Palladino adesso servono giocatori fatti e finiti, che nei momenti di difficoltà prenda i compagni sulle spalle, serve un giocatore di qualità. Credo che oltre a loro due debba arrivare un altro profilo d’esperienza”.

ha anche aggiunto: “Credo e spero che la Fiorentina sia in grado di arrivare ad un giocatore che sia capace di accettare la Fiorentina, e non penso Locatelli sia uno di questi. I viola sono una squadra che può garantire la partecipazione ad una coppa europea, qualcuno interessato si trova. Resta come già sottolineato la trappola preliminare, ma sono convinto che i viola nonostante tutto riescano a qualificarsi al girone: è obbligatorio anche per essere piu attrattivi verso alcuni interessanti profili. E’ vero che la Conference è la terza coppa europea, e che fino alla semifinale non attrae piu di tanto, ma è comunque meglio di restare a casa il giovedi”.

Ha poi concluso parlando dell’eventuale cessione di Kayode o Nico:”Mi piange il cuore dirlo, ma credo che tra i due il piu sacrificabile sia il terzino: in quel ruolo hai Dodo che ti permette di poter fare a meno di lui. Oltretutto Nico è il giocatore piu importante, che si voglia ammettere o meno, di questa rosa. Poi ovviamente mi auguro che la Fiorentina riesca a trovare un giocatore di libello senza dover sacrificare nessuno. Se si vuole migliorare entrambi devono rimanere”.