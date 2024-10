VIDEO: Fiorentina-Roma diventa un "film": la magica notte viola come non l'avete mai vista

La spettacolare prestazione della Fiorentina contro la Roma ha colpito anche la Lega Serie A. Prima di proiettarci definitivamente sulla gara di domani contro il Genova, merita di essere visto il “film” pubblicato sul canale YouTube ufficiale.

I gol e le migliori azioni del match mostrate da una prospettiva diversa, con inquadrature speciali sui tifosi e tutto ciò che non si è visto in tv. La doppietta di Kean, le magie di Bove, la paratona di De Gea, lo sconforto di Juric e dei giocatori giallorossi, tutto in altissima definizione. Un cortometraggio da cinema per rivivere Fiorentina-Roma: a tutti gli effetti una partita da film.