Parisi esulta: “Con il cuore, con l’orgoglio, con tutto quello che avevamo. Fino all’ultimo secondo, saremo questi”

Nel successo casalingo contro il Bologna di ieri è stato protagonista assoluto il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi, che ha segnato un gol ed è entrato di prepotenza anche nell’azione del momentaneo 2-1 viola, rivelandosi decisivo.

Poco spazio, ma…

Il classe 2000 non è quasi mai stato un titolare in stagione, chiuso da Gosens sulla fascia sinistra, ma negli ultimi mesi complici anche i problemi fisici del tedesco si è ritagliato maggiore spazio e

Il commento di Parisi

Su Instagram il calciatore campano ha voluto commentare la vittoria della Fiorentina di ieri, lanciando anche un messaggio motivazionale: “Con il cuore, con l’orgoglio, con tutto quello che avevamo. Fino all’ultimo secondo, saremo questi. Forza Viola”. Questo il messaggio dell’ex Empoli, in attesa di una partita come quella di Udine che, tuttavia, rischia di non portare a niente la Fiorentina, che non è padrona del proprio destino