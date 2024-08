Lo Sturm Graz mette gli occhi su un centrocampista viola, ma la volontà della Fiorentina è chiara

Come scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, Alessandro Bianco è finito nel mirino di alcuni club esteri. Per il centrocampista classe 2002 della Fiorentina ci sono stati sondaggi di un paio di club spagnoli, ma soprattutto l'interesse concreto dello Sturm Graz, che ha mosso passi importanti per averlo in prestito con diritto di riscatto.

Al momento, la posizione della Fiorentina al momento è chiara e rigida: Bianco rimane a Firenze, anche vista la necessità a centrocampo.