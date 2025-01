De La Fuente: "Non ci è stato dato un rigore chiaro, partita decisa da episodi. Il 2-1 è stata la chiave"

Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato brevemente nell'immediato post partita dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana. La sua amarezza, e qualche rimpianto arbitrale, alla RAI:

De La Fuente recrimina

“Questa partita è stata determinata da episodi: nel primo tempo non ci è stato concesso un rigore molto chiaro e abbiamo subito gol nel momento più delicato. Sia noi che loro siamo arrivati a questa partita nelle stesse condizioni, ma la chiave è stato quel 2-1 preso”.

Ripartire…

“In campionato vogliamo restare più in alto possibile, provando a dimenticare questa sconfitta subito. Già sabato abbiamo il Como per provare a recuperare il terreno perso in Serie A".