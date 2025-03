FOTO - Ecco i rientrati dalle Nazionali, la Fiorentina si allena al Viola Park... quasi al completo

La Fiorentina, quest'oggi, è tornata sul prato del Viola Park per allenarsi in vista della sfida contro l'Atalanta. Confermati tutti i rientrati dalle rispettive Nazionali: Kean e Comuzzo hanno lasciato Coverciano e sono tornati in viola, così come Ndour impegnato in Under 21.

A Firenze hanno fatto ritorno anche Gudmundsson e Pongracic, che poi torneranno presto in campo. Squadra dunque quasi al completo, considerando sempre un Andrea Colpani a mezzo servizio e a parte.