La Fiorentina va alla sosta con tante aspirazioni esperanze, ma anche qualche certezza in più: la più grande si chiama Albert Gudmundsson. Oltre a questo, il cambio di modulo ed un pizzico di ottimismo in più da parte della piazza fiorentina.

Albert segna più di un bomber di razza

Con i tre goal segnati in una settimana, tra Napoli, Panathinaikos e Juventus, Gudmundsson si è confermato un cecchino, nonostante il periodo poco felice di forma precedente. Con un goal ogni 133 minuti, il suo score è migliore addirittura rispetto a quello di Moise Kean (il centravanti azzurro si è “fermato” ad oggi ad una rete ogni 135 minuti).

La Fiorentina comunque positiva fin qui, ma troppo Kean dipendente per quanto riguarda il reparto offensivo, ha quindi una cartuccia importante in più da potersi giocare in vista del finale di stagione. Ciò in attesa che Beltran (il cui impegno e spirito di sacrificio sono già oggi riconosciuti da tutti), Zaniolo e Colpani (ancora alle prese con un fastidioso infortunio) possano dare anche loro una mano in tal senso.

Per chiudere il discorso su Gudmundsson, va considerato come importante il passaggio al 3-5-2, che ha regalato all'islandese maggiore libertà di manovra ed i risultati si sono visti quasi subito. E poi che dire della tifoseria, a cui sono bastati due risultati positivi in quattro giorni, per riacquistare fiducia, voglia d’incitare ed energia all’ennesima potenza per la propria squadra del cuore. Non tutte le compagini italiane possono godere di un amore sconfinato come questo qui.

La disputa sulla coreografia non è ancora finita

La società viola ieri ha chiesto la documentazione sulle motivazioni ufficiali della maxi multa inflitta dal Giudice Sportivo per la coreografia di domenica scorsa prima della gara contro la Juventus. Ora i legali della Fiorentina avranno cinque giorni per studiare il materiale e depositare, eventualmente, reclamo avverso. Forse la coreografia non è stata un esempio di eleganza, ma di certo esempi identici alla situazione che coinvolge oggi i tifosi viola sono stati perdonati sempre e comunque altrove. Una disparità di trattamento insopportabile!