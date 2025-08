Pradè e le sue vecchie idee che tornano sempre di moda: ecco come si può riaccendere il fuoco per Ioannidis e Shpendi

Nel completamento della rosa della Fiorentina dovrebbe essere previsto anche un altro attaccante, più seconda che prima punta come già detto perché Dzeko tatticamente sarà considerato quasi più alla stregua di Gudmundsson. E allora ecco che nella (nuova) ricerca del centravanti alcune vecchie idee di Pradè potrebbero tornare buone, secondo il Corriere dello Sport: Fotis Ioannidis ad esempio era stato cercato a fine maggio, Cristian Shpendi ancor prima ma per entrambi serviva un esborso in doppia cifra. Pretese che Panathinaikos e Cesena ribadiranno alla Fiorentina.