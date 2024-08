Corriere Fiorentino: La Fiorentina mette in stand by l’addio di Gonzalez

Una pagina sulla Fiorentina presente quest'oggi sul Corriere Fiorentino.

Pagina 8

Grande spazio al mercato, con un articolo dal titolo: “Di nuovo in stallo”. Ovvero: “Il Genoa frena su Gudmundsson dopo la quasi certa cessione di Retegui all’Atalanta La Fiorentina mette in stand by l’addio di Nico. E intanto Nzola va in prestito al Lens”.

Lo svincolato di lusso

Ancora mercato in taglio basso: “De Gea, lo svincolato di lusso fermo da un anno”. Sottotitolo: “Palladino lo vuole, lui aspetta la Fiorentina. Passato da campione, dubbi sul presente”.