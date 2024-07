Restano falle da coprire praticamente in ogni reparto del campo per la Fiorentina. Per quanto riguarda i centrocampisti, il club viola non molla ancora Thorstvedt e Vranckx e amplia il raggio d’interesse su altri obiettivi (tipo Bove della Roma secondo il Corriere dello Sport-Stadio).

Il norvegese del Sassuolo è in cima alle preferenze per il rapporto qualità-prezzo e perché non ha problemi di inserimento immediato visto che conosce bene il calcio italiano: il club emiliano tentenna, per i viola vale 7 milioni bonus compresi.

Più o meno stesso discorso per Vranckx, c'è una differenza di valutazione con il Wolfsburg che chiede 12-13 milioni. Piace per la qualità, per la duttilità tattica, per la capacità di giocare all’occorrenza perfino da difensore centrale.