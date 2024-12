Il Day After è il giorno del Grande Freddo. Italiano è convinto di non aver fatto niente di male

Il Day After di Bologna-Fiorentina è stato il giorno del Grande Freddo tra Daniele Pradè e Vincenzo Italiano.

Il tecnico rossoblu, si legge su La Gazzetta dello Sport, è soprattutto dispiaciuto: è convinto di non aver fatto nulla di male, e allora il dispiacere coinvolge la baraonda che si è creata dalle parole di un dirigente col quale si erano appunto messaggiati anche poco tempo fa.

La giornata di ieri, Italiano l'ha passato alla "Meridiana", complesso in cui vive, mentre Pradè ha presenziato ieri pomeriggio assieme a staff e dirigenza tutta, ai funerali nella Chiesa di San Biagio di Mugnano della mamma di Raffaele Palladino.

Pradè e Italiano non si sono incrociati nei meandri del Dall'Ara dopo il botta-e-risposta e che per ora le società ai piani alti club che si stimano non intervengano in questioni di diplomazia. Sono convinte entrambe che i due troveranno il modo di capirsi e chiarirsi.