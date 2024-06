L'avventura di Vincenzo Italiano alla Fiorentina si è conclusa da ormai un paio di settimane, destinazione Bologna. In merito ha parlato Stefano Chisoli, ex presidente dello Spezia, che lo conosce molto bene. Ecco le sue parole a Il Resto del Carlino: “Ha sempre fatto bene, ovunque è andato ha dimostrato di essere un grande allenatore. Ai fiorentini ha regalato tante gioie prendendo per mano una squadra che rischiava la B prima di lui e portandola in fondo a tutte le competizioni. Bologna? Un ulteriore scalino, Sartori è il migliore per intelligenza calcistica e c'è una grande società”.

“Difficile fare bene a Firenze se…”

Sul passato in viola: “Alla Fiorentina, Italiano voleva puntare su Vlahovic, Torreira e Odriozola ma glieli hanno venduti subito. Se non rimpiazzi certi giocatori, poi è difficile lavorare bene. Non credo che tutto ciò accadà a Bologna, faranno una squadra adatta per la Champions League”.