UFFICIALE: Amichevole per la Fiorentina durante la pausa nazionali contro il Signa. Ecco quando e dove si giocherà

In occasione dei 110 anni dalla nascita della società sportiva Signa 1914, sabato 23 marzo si terrà un amichevole tra la squadra di eccellenza e la Fiorentina. Questo quanto si legge nel comunicato della società:

"Il primo appuntamento in calendario è sabato 23 Marzo con la partita amichevole tra Signa e Fiorentina. Come avvenne nel 1926, quando il Signa tenne a battesimo la neocostituita Fiorentina con una partita amichevole, nel 2024 la squadra viola festeggia il Signa con una nuova amichevole che si disputerà alle ore 11:00 allo Stadio Artemio Franchi. "Ci auguriamo che questa partita possa essere disputata con la serenità che in queste ore manca a tutto l'ambiente viola - spiega il Presidente Andrea Ballerini. Siamo ovviamente in apprensione per le

condizioni di salute del dg Joe Barone; saremmo lieti di assistere alla partita sapendolo in buone condizioni e felice per i nostri festeggiamenti"