Una coppia di amici e il mercato della Fiorentina si accende di botto. Un duetto di giocatori che deve far dimenticare comportamenti sopra le righe

Un doppio fronte che la Fiorentina sta portando avanti da qualche settimana e anche una coppia di amici che potrebbe ricomporsi a Firenze. I due in questione sono Moise Kean e Nicolò Zaniolo e sono due degli obiettivi principali di mercato del club viola.

Potenziale ancora inespresso

Il mercato estivo della Fiorentina si è acceso di botto, proprio intorno a loro: si lavora per ricomporre un duetto di giocatori dal grande potenziale che rimasto però inespresso (almeno in parte).

E in passato…

C'è da dire anche però che In gioventù entrambi hanno fatto parlare di loro per comportamenti sopra le righe. Lo juventino ora ha 24 anni, mentre il giocatore del Galatasaray ne compirà 25 ad inizio luglio: per entrambi è arrivato il tempo della maturità, sia calcistica che fuori dal campo.