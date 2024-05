Tonfo dell'Olympiakos sul campo del PAOK: per l'avversaria della Fiorentina in finale di Conference il titolo greco è praticamente sfumato

Se la Fiorentina scenderà in campo domani sera contro il Monza, era invece impegnata in queste ore la sua avversaria in finale di Conference League. L'Olympiakos ha infatti da poco concluso il fondamentale match di campionato sul campo del PAOK Salonicco, e non è andata benissimo.

Titolo più lontano

La partita infatti è finita 2-0 per il PAOK, con reti di Taison e Zivkovic. Con questo risultato l'Olympiakos resta a quota 70, a cinque punti dalla capolista AEK Atene e con una partita in più. Si complicano dunque i piani della squadra di Mendilibar, a questo punto - salvo miracoli - lontanissima dal titolo greco.