La Nazione: De Gea non solo non lascia ma... triplica

Sul QS de La Nazione il titolo in prima pagina: “De Gea rinnova. C’è l’accordo fino al 2028”. A pagina 4 in taglio alto: “De Gea allunga le mani sul 2028. C’è l’intesa con il portierone. La proposta ha fatto centro. Pronto per essere il simbolo”, in taglio basso: “Pioli ci pensa, Baroni ci spera e Sarri aspetta”. A pagina 5: “Primavera a testa alta Inter si conferma cinica. Lo scudetto è nerazzurro” e di spalla: “Qui ci vuole Dan Brown e il nuovo codice Pradè”.