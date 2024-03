Torna la 'Coppa di Barak': dopo la forzata permanenza a gennaio, adesso nuove chance di rimettersi in pista. Budapest profuma di svolta?

Questa sera torna la Conference League, con la gara di andata degli ottavi di finale contro il Maccabi Haifa. Un impegno - sulla carta - più che agevole per una squadra come la Fiorentina, che nella passata stagione era arrivata sino alla finale. E la Viola ci arrivò grazie anche, e soprattutto, a Basilea, alle reti di Antonin Barak, il trequartista che stasera potremmo rivedere dal primo minuto.

Jack deve rifiatare per la Roma, adesso è il turno del ceco

Vuoi per concedere un po' di respiro al buon Jack, vuoi per fargli ritrovare quella forma che ormai manca da tantissimi mesi. Da questa estate, quando venne fermato da una brutta forma di long-Covid. Budapest, sede neutra della gara di questa sera, può costituire un punto di svolta per il ceco, ancora arrugginito in questo 2024. Italiano ha bisogno anche di lui, dei suoi movimenti senza palla, dei suoi dribbling nello stretto ma soprattutto della sua efficacia in area di rigore, l'aspetto da sempre più critico di questa squadra.

Torna la ‘Coppa di Barak’… e Budapest odora di Repubblica Ceca

La Coppa di Barak sa di speranza ed emancipazione, quella che non può dirsi certo per quanto riguarda il campionato. Chiuso dall'inamovibile Bonaventura, Antonin ha finora ricoperto il triste ruolo di scalda-panchina, aspettando con ansia questo momento. Che sia questa la volta buona? Quella in cui Italiano può serenamente far riposare il suo numero 5 e lanciare uno dei più prolifici trequartisti degli ultimi cinque anni in Italia? Budapest odora di Repubblica Ceca…