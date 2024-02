Luis Alberto: "Non meritavamo di arrivare all'intervallo in vantaggio, siamo stati fortunati. Abbiamo pagato i nostri errori"

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato a Sky Sport, intervenendo nel post partita del Franchi. Queste le sue parole: "Siamo stati fortunati nel primo tempo, non meritavamo di chiudere in vantaggio. Poi nel secondo tempo non siamo riusciti ad arrivare vicini alla loro area e a far paura.

Poteva essere una partita importante per la classifica. Abbiamo sbagliato troppo e abbiamo pagato i nostri errori. Dobbiamo migliorare tanto perché mancano ancora 13-14 partite, adesso la classifica si fa dura per dove vogliamo arrivare. In questo momento i nostri tifosi non meritano queste sconfitte e questa nostra situazione in campionato. Le responsabilità devono essere di tutti. Ogni volta che quest'anno c'è la partita per il passo avanti, noi lo facciamo indietro".