Kean lavora a parte al Viola Park: il motivo della sua assenza in gruppo

Assenza altisonante in gruppo questa mattina al Viola Park, dove la Fiorentina è scesa in campo per la consueta sessione di allenamento mattutina a porta chiuse.

Tra i giocatori a disposizione di Pioli non c'era Moise Kean, che ha svolto un lavoro personalizzato. Nessun problema fisico per l'attaccante viola, per il quale il lavoro a parte era già stato programmato e preventivato. Da capire se l'attaccante tornerà in gruppo per il lavoro pomeridiano insieme ai compagni.