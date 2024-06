Ruben Vargas: "Non abbiamo dato respiro all'Italia, abbiamo dimostrato di poter competere con le più grandi squadre. Il mio gol..."

Ruben Vargas, esterno della Nazionale svizzera e obiettivo di mercato della Fiorentina nello scorso gennaio, ha parlato al sito della Uefa dopo la vittoria per 2-0 agli Europei contro l'Italia in cui ha siglato il secondo gol degli elvetici: "Stamattina ho scoperto che sarei sceso in campo e ne sono stato felicissimo. Ci sono stati degli sconvolgimenti nei tornei più importanti in passato e sappiamo che le partite non saranno facili. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e dipenderà da come giocheremo".

Ruben Vargas commenta così la gara vinta contro l'Italia: "Gli abbiamo dato problemi perché siamo stati aggressivi fin dai primi secondi. Abbiamo vinto ogni 50-50 e non gli abbiamo dato respiro".

E sul suo gol e i prossimi impegni agli Europei dichiara: "Poco prima dell'inizio del secondo tempo, Granit Xhaka mi ha detto: 'Per favore, segna un gol.' Pochi secondi dopo mi sono ritrovato la palla tra i piedi, ho fatto quello che ha detto Granit e ho tirato! Abbiamo dimostrato in passato di poter competere con le più grandi squadre. Gli elogi dall'esterno non ci disturbano, sappiamo quanto siamo bravi e ci concentriamo su noi stessi".