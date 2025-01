Beltran si trasforma nell'uomo in più in ogni settore. Palladino e una formazione coram populo, ora serve qualcosa in proprio

La Lazio è il ricostituente giusto per la Fiorentina, in questo campionato. L’avvio del periodo vincente fu con il ribaltamento del vantaggio azzurro al Franchi; l’interruzione della fase calante con la vittoria di stasera, con analogo punteggio. Tornano i tre punti e torna anche la buona sorte. Il palo all’ultimo secondo, con la palla che accarezza tutta la linea di porta ed esce, è una scena da forti di cuore per i tifosi di entrambe le squadre.

Una squadra coram populo

Palladino manda in campo la formazione richiesta coram populo, dentro Pongracic e fuori Comuzzo; uno a fianco all’altro Gudmundsson e Beltran.

Voti e giudizi

Ranieri – 7 – Guida la linea difensiva in collaborazione con Mandragora. E quando c’è da spazzare non se lo fa dire due volte.

Beltran – 8 – Indirizza Gosens verso il cross-assist per il primo gol. Sigla il raddoppio facendosi trovare pronto e smarcato sul cross di Dodo. Corre all’impazzata a tutto campo trasformandosi nell’uomo in più in ogni settore.

Allenatore: Palladino – 6 – Il cambio di formazione dà i suoi frutti (anche se parziali). Ma ha solo applicato i suggerimenti che, all’unisono, gli arrivavano da tifosi e commentatori. Ora serve qualcosa in proprio per tornare se non a galoppare, almeno a trottare.

Leggi l'articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it cliccando QUI