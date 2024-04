Agganci mancati: il Bologna al terzo posto, l'Udinese alla zona salvezza. Un punto che scontenta entrambe. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La gara delle 15 di questa domenica di Serie A, Bologna-Udinese, era molto importante per gli sviluppi degli estremi della classifica. Alla fine, ne esce un gol e un punto per parte che non accontenta nessuna delle due squadre.

Primo tempo dove i bianconeri di Cannavaro sono sembrati decisamente più aggressivi e rapidi del solito, tanto che vengono premiati con il vantaggio firmato Martin Payero. Sembra mettersi male per il Bologna quando Beukema viene espulso a inizio ripresa. A trovare il jolly per il definitivo 1-1 è Saelemaekers su punizione, con una traiettoria che inganna Okoye. Incredibile nel finale, dove gli ospiti si mangiano le mani per l'occasione fallita da Davis.

Il Bologna non riesce ad agganciare il terzo posto, così come l'Udinese non eguaglia i punti del Verona diciassettesimo e resta in zona retrocessione.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna 63, Roma 58, Lazio 55, Atalanta* 54, Napoli 49, Fiorentina* 47, Torino 46, Monza 44, Genoa 39, Lecce 36, Cagliari 32, Empoli 31, Frosinone 31, Verona 31, Udinese 29, Sassuolo 26, Salernitana 15.

*una partita in meno