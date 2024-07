Il futuro di Dalle Mura va verso un nuovo addio alla Fiorentina. Trattativa con un club di Serie B

Il giovane difensore della Fiorentina Christian Dalle Mura, con ogni probabilità, lascerà nuovamente il club viola a titolo temporaneo. In particolare, per il classe 2002 c'è forte interesse dalla Serie B.

Dalle Mura torna in Serie B?

Secondo quanto riportato da Tifocosenza.it, il Cosenza ha dimostrato forte interesse per Dalle Mura e sta trattando con la Fiorentina per ingaggiarlo. Sembra che i rossoblù stiano già perfezionando l'acquisto, battendo così la recente concorrenza della Sampdoria, che intanto non ha fatto nuovi passi in avanti.