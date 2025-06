I primi dettagli sull'accordo per Fazzini: operazione da 10 milioni. Fissate le visite mediche, pronto un quinquennale

Dopo l'arrivo di Edin Dzeko, il prossimo imminente innesto della Fiorentina in questo mercato estivo sarà Jacopo Fazzini, classe 2003 proveniente dall'Empoli.

Sul suo canale X, Daniele Longo di calciomercato.com ha annunciato che proprio in questi momenti sta avvenendo lo scambio di documenti tra Fiorentina ed Empoli per portare il talento di Viareggio al Viola Park: sul piatto la Fiorentina avrebbe messo 10 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo. Per lui pronto un contratto quinquennale, con le visite mediche che invece si svolgeranno mercoledì.