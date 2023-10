Fantini: "Biraghi perfetto per il gioco di Spalletti, vedo favorito lui su Dimarco in Nazionale. Bonaventura sta facendo la differenza"

L'ex attaccante della Fiorentina Enrico Fantini ha parlato a TMW Radio della squadra di Vincenzo Italiano e di alcuni singoli giocatori della rosa viola. Queste le sue parole: “Il gioco di Italiano da quando è a Firenze si è evoluto. Nel primo anno c’era tanta fatica sugli esterni. Adesso siamo all’opposto con gli esterni in gol ma mancano le reti dell'attaccante. Ha aggiustato alcuni tasselli ma ne mancano altri. Sta facendo un lavoro straordinario”

E su Bonaventura: “In Serie A sta facendo la differenza. La sta facendo anche per la Fiorentina. È partito come mezz’ala e ha fatto anche il trequartista. Con il cambio tattico che lo ha messo dietro al centravanti per me lui ne giova anche se ne perde il centravanti. Merita pienamente la convocazione in Nazionale. Tra gli altri c’è Biraghi, che ritengo l’uomo ideale per il gioco di Spalletti. Ha grande piede e grande corsa e credo possa diventare una pedina fondamentale. Dimarco è un ottimo giocatore e io il terzino viola lo vedo leggermente avanti. Il giocatore dell’Inter è un grande giocatore a 5 mentre Biraghi può fare sia il quarto che il quinto”